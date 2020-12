Cambi: Euro stabile su dollaro, occhi a Bce

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Euro stabile sul dollaro, scambiato a 1,21 dollari ma secondo gli analisti di Bloomberg la strada è aperta verso 1,25 dollari dopo che la presidente Christine Lagarde ha affermato che il Consiglio direttivo monitora l'euro "con molta attenzione", evocando un linguaggio in linea con i precedenti comunicati della BCE e incoraggiando gli operatori economici che si erano preparati a una linea più dura. Rispetto alla valuta giapponese n ci vuole un euro per 126,28 yen.

La valuta comune si sta dirigendo verso il suo anno migliore dal 2017 ma se la BCE non ha in programma di abbassare i tassi di interesse nell'immediato futuro la strada per ulteriori guadagni sembra essere stata spianata. (ANSA).