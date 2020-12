Borsa: Milano migliora (-0,5%), ma resta in rosso

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Migliora Piazza Affari, ma resta in rosso (-0,5%), come le altre principali Borse europee. A Milano la peggio va a Leonardo (-3,4%), che ha annunciato anni difficili per gli stabilimenti al Sud, e a Tim (-3,1%), col downgrade di Moody's al rating. Male le banche, a partire da Bper (-2,6%), Fineco (-1,9%) e Banco Bpm (-1,8%), fino a Intesa (-0,9%) e Unicredit (-0,5%), con lo spread fermo poco sotto 119 punti. Situazione analoga per le assicurazioni, con Unipol (-2%) e Generali (-1,8%). Perde Fca (-1,2%) come il comparto in Europa. In difficoltà, anche se in miglioramento, i petroliferi, da Tenaris (-0,9%) a Eni (-0,9%) e Saipem (-0,2%), col greggio che ha invertito la rotta e risale (wti +0,3%) a 46,95 dollari al barile.

In deciso rialzo Moncler (+2,2%), ai massimi da 7 anni, a qualche giorno dall'acquisizione di Stone Island e il giorno dopo l'apertura del nuovo negozio a Parigi, il più grande del gruppo al mondo. Tengono i farmaceutici, con Diasorin (+0,6%) e Recordati (+0,5%). Bene Amplifon e Nexi (+1,6%). Su Inwit (+1,3%), Atlantia (+1,2%) e Pirelli (+0,9%). (ANSA).