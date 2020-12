Borsa: Milano in rosso con Europa, future Usa negativi

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Prosegue in rosso la seduta di fine settimana a Piazza Affari (-1%), in linea con le principali Borse europee e con i future Usa. Nel Vecchio continente la peggiore è Madrid (-2,2%), seguita da Francoforte (-1,6%),, Parigi e Londra (-0,9%).

A Milano spicca il lusso con Moncler (+1,6%), vanno bene Atlantia (+1,3%) col dossier Autostrade ancora aperto e i farmaceutici, da Diasorin (+0,6%) a Recordati (+0,3%). Guadagna qualcosa Hera (+0,3%) che si è alleata per gli oli esausti con Eni (-1,8%), in calo come il resto dei petroliferi, da Saipem (-2%) a Tenaris (-1,8%), col greggio in lieve discesa (wti -0,1%) a 46,7 dollari al barile. Tengono Amplifon (+1%), Nexi (+0,6%), Inwit (+0,4%) e Pirelli (+0,3%).

In rosso il resto del listino principale, con i cali maggiori per Leonardo (-4%) e Tim (-3,5%) col downgrade di Moody's al rating. Male le banche, da Bper (-3,1%), a Fineco (-2,3%), Intesa (-1,8%), Banco Bpm (-1,7%) e Unicredit (-1,3%) e lo spread salito a 119 punti. Sofferenti le assicurazioni, da Unipol (-2,5%) a Generali (-2,2%). Giù Poste (-1,2%) e Fca (-1,3%). (ANSA).