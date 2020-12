Borsa: Milano ampia calo, Ftse Mib -0,7%

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Piazza Affari, in scia alle altre Borse europee prosegue in calo la seduta. Il Ftse Mib amplia le perdite allo 0,75% e sul listino le vendite si concentrano su Leonardo (-2,99%) che prosegue la sua discesa, soffrendo la competizione dei concorrenti cinesi. Tim (-2,6%) paga il downgrade di Moody's al rating, pagando la pressione competitiva del settore e in scia alla debolezza delle tlc in Europa. Giù anche Bper (-1,77%) e Unicredit (-1,44%).

Riscoperta Amplifon (+1,3%), salgono in controtendenza anche Moncler (+0,8%) e Atlantia (+0,66%). (ANSA).