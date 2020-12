Borsa: Europa negativa con avvio in rosso di Wall Street

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Rimangono negative le principali Borse europee, con l'avvio in rosso di Wall Street, mentre Trump si è appellato alla Corte suprema per ribaltare l'esito del voto le la Fda ha informato Pfizer sull'intenzione di dare il via libera al vaccino anti-Covid 19. L'indice dei prezzi alla produzione di novembre intanto cala, come previsto. Sullo sfondo la gestione della pandemia in molti Paesi e le trattative in Europa per la Brexit, che Johnson ripete avviata verso un no deal. Non reagisce l'oro, in leggero calo (-0,2%) a 1.832 dollari l'oncia. Tra i mercati europei il peggiore è Madrid (-1,4%), seguita da Francoforte (-1,2%), Londra (-0,6%) e Parigi (-0,5%). In linea Milano (-0,8%), con lo spread fermo a 119.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, perde il 3,1%, schiacciato sotto il peso di servizi di comunicazione, finanza e energia. Tra le banche, le perdite maggiori sono di Natwest (-6,1%) e Lloyds (-4%). Male la gran parte dei petroliferi, soprattutto Polski Koncern (-2,9%9, Bp e Royal Dutch (-1,8%), col greggio piatto (wti -0,09%) a 46,76 dollari al barile. In perdita le auto, a partire da Volkswagen (-2%) e Renault e Porsche (-1,9%). In ordine sparso i farmaceutici, col guadagni per alcuni, come Novartis (+0,7%), e perdite per altri, come Sanofi (-2,3%) e Vifor e Orion (-1,9%). (ANSA).