Borsa: Europa in calo, timori Brexit senza accordo

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - I timori di una Brexit senza accordo mettono sotto pressione le Borse e non solo Londra che cede lo 0,85 per cento. Ericsson, che in tribunale si scontra con il colosso sudcoreano Samsung, una battaglia legale che peserà sui conti del trimestre, sprofonda (-6,6%) e trascina con se' le tlc di tutta la regione. L'indice Stoxx Europe 600 cede l'1% ma gli analisti non si lasciano sorprendere da queste montagne russe. "Le azioni hanno avuto una corsa impressionante e un certo consolidamento sembra quindi logico"finchè una vaccinazione di massa non consentirà la riapertura completa nel 2021, ma già Sanofi annuncia ritardi. PArigi cede lo 0,85%, Francoforte lo 0,9%, Madrid l'1,7% e Milano tiene con un calo dello 0,76 per cento. (ANSA).