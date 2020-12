Borsa: Covid e Brexit pesano su Europa, Milano -1,4%

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Borse europee in peggioramento con i listini che continuano a fare i conti con il Covid e la previsione di nuovi lockdown diffusi. A pesare sul mercato poi l'incertezza sulla Brexit e il timore che di un no deal. A poco serve il via libera dei leader Ue alla riforma del Mes con l'indice d'area, lo Stoxx 600, che lascia più di un punto percentuale con vendite a piene mani su bancari, tlc ed energia mentre il petrolio è in calo con il wti sotto i 47 dollari al barile e il greggio poco sopra la soglia dei 50 dollari al barile.

Anche i future su Wall Street sono in flessione. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti è atteso l'indice dei principali prezzi di produzione. Tra le singole Piazze, Londra lascia lo 0,95%, Parigi l'1,39%, Francoforte l'1,94%, . Milano perde l'1,4% con Leonardo che lascia il 4,4%, Bper il il 3,4%, Tim il 3,3%. Tengono Moncler (+0,88%) e Amplifon (+0,58%) Lo spread tra Btp e Bund sale a 119 punti base. L'euro resta stabile a 1,21 dollari. (ANSA).