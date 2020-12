Borsa: Asia contrastata, Tokyo teme virus

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Seduta contrastata per le Borse in Asia, tra la spinta al rialzo dei titoli dell'energia e le prese di profitto sui listini cinesi. Tokyo ha ceduto lo 0,39% sui timori per l'aumento dei conagi da Covid 19. Hong Kong si distingue in rialzo dello 0,34% e Shanghai e Shenzhen scivolano in ribasso rispettivamente dell'1,08% e dell'1,33 per cento.

Sono in particolare gli investitori esteri, spiegano gli analisti, a vendere - solo oggi circa 4 miliardi di dollari - uscendo da un mercato che ritengono sopravvalutato. (ANSA).