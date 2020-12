Banche: Furlan (Uilca),patto con Abi sul futuro del comparto

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Serve ora "un patto con Abi per progettare il futuro del settore bancario, ribadendo che di fronte a questi scenari sarà fondamentale l'unità sindacale e la centralità del Contratto Nazionale." E' quanto afferma il neo eletto segretario generale della Uilca Fulvio Furlan al consiglio nazionale del sindacato.

"Serve grande unione di intenti e forte presidio sindacale per tutelare le lavoratrici e i lavoratori. Nel settore bancario destano preoccupazione gli scenari che si stanno delineando per le fusioni e le operazioni societarie in corso e future, avviati dall'operazione tra Intesa Sanpaolo e Ubi e sostenuti dall'Europa", continua Fulvio Furlan. "Una situazione che potrebbe portare il settore a ridursi a tre/quattro grandi gruppi bancari. Questo scenario richiederà un'azione sindacale coesa e di prospettiva, perché andrà consolidata la centralità del Contratto Nazionale, contrastando eventuali spinte a ridurne il fondamentale valore, e a rendere più ampia e inclusiva l'area contrattuale del credito": (ANSA).