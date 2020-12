Borsa: Milano in rialzo con auto e banche, giù Stm

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - La Borsa di Milano (+0,4%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. A Piazza Affari si mette in mostra il comparto dell'auto e le banche. Scivola Stm (-1,9%), dopo il tonfo della vigilia a seguito del taglio delle sue previsioni sui ricavi. Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 118 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,57%.

In cima al listino principale Cnh (+1,6%) e Fca (+0,9%). Bene anche Prysmian (+1,8%), Snam (+1,3%) e Atlantia (+1%). In positivo le banche con Unicredit (+0,9%), nel giorno del consiglio d'amministrazione ed in attesa di individuare il nuovo ceo, Intesa (+0,9%), Banco Bpm (+0,6%) e Bper (+0,7%). In controtendenza Mps (-0,5%).

Seduta in calo per Mediolanum (-1%), Ferrari (-0,7%) e Mediaset (-0,9%). (ANSA).