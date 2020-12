Borsa: Milano in negativo (-0,39%) con Europa e futures Usa

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Piazza Affari ha imboccato la via del ribasso (-0,39%) al pari degli altri listini europei sulla scia dei futures Usa negativi anche alla luce dell'aumento dei sussidi di disoccupazione. Segno che gli effetti del covid mordono sull'economia americana mentre il pacchetto di sostegno sembra meno attuale rispetto ai giorni scorsi. I segnali in arrivo dagli Stati Uniti annullano le decisioni, peraltro in buona parte attese, prese dalla Bce, la cui presidente Christine Lagarde in conferenza stampa ha parlato di un Pil nel quarto trimestre ancora in contrazione.

Francoforte cede lo 0,26%, Parigi ha quasi azzerato i guadagni (+0,02%). Resiste fuori dall'eurozona Londra (+0,53%) (ANSA).