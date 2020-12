Borsa: Milano debole, brillano Saipem e Tenaris

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Piazza Affari termina in calo (-0,25%) dopo aver oscillato col resto d'Europa sulla scia dell'andamento contrastato prima dei futures poi dei listini americani, dove hanno recuperato terreno i tecnologici del Nasdaq in atesa di capire se i negoziati in corso per un nuovo pacchetto di stimoli all'economia Usa otterranno il risultato sperato. Le decisioni della Bce, che con la politica monetaria continua a contrastare gli effetti del covid e stima un recupero del Pil dell'eurozona nel 2021, sono rimaste un po' in ombra. Si è rafforzato l'euro, sia sul dollaro sia sulla sterlina, così come si è ristretto lo spread Btp Bund a 116,5 punti col rendimento del decennale su nuovi minimi (+0,55%). Ma a incidere sulle quotazioni ha contribuito soprattutto il rialzo del greggio grazie al Brent tornato oltre i 50 dollari al barile su valori che non vedeva dallo scorso marzo. Ne hanno beneficiato a Milano Saipem (+2,81%), Tenaris (+1,53%) ed Eni (+1,05%).

Nell'energia è andata bene anche Enel (+1,1%). Acquisti poi su Campari (+1,46%) e Prysmian (-1,11%) in coda al listino invece Pirelli (-3,43%) e Inwit (-2,92%). Seduta debole per i bancari a partire da quelli inglesi sui timori di una Brexit senza accordo. Unicredit ha perso l'1,61% nel giorno del Cda, Banco Bpm il 2,08%. Bene invece Bper (+0,40%) e Mps (+0,46%) per le scommesse sul risiko. (ANSA).