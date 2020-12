Borsa: Europa rallenta dopo decisioni Bce

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Le Borse europee rallentano dopo la riunione della Bce ha lasciato i tassi fermi a zero ed ha aumentato la potenza di fuoco del programma di acquisti per l'emergenza pandemica. Sul fronte monetario l'euro sul dollaro prosegue in rialzo a 1,2112 mentre la Sterlina è in calo sul biglietto verse e la moneta unica per i timori di una brexit senza accordo con l'Ue L'indice Stoxx 600 cede lo 0,15%. In rosso Francoforte e Madrid (-0,1%). In rialzo Londra (+0,5%), Parigi e Milano (+0,1%). A Piazza Affari Pirelli (-2,4%) e Leonardo (-1,9%). In ordine sparso le banche con Mps (+0,9%) e Unicredit (+0,2%) e Bper (+0,1%), mentre sono in calo Banco Bpm (-0,6%) e Intesa (-0,1%). (ANSA).