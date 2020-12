Borsa: Europa prosegue in positivo, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Le Borse europee proseguono le contrattazioni in terreno positivo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. I listini sono sostenuti dalla farmaceutica (+1%), con i progressi sull'arrivo dei vaccini contro il coronavirus, e dall'energia (+0,8%), con il prezzo del petrolio sopra i 46 dollari al barile. Sul fronte valutario l'euro si apprezza sul dollaro a 1,2093 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. Avanzano Londra (+0,5%), Parigi e Milano (+0,3%), Francoforte e Madrid (+0,1%).

Nel Vecchio continente sono in rialzo AstraZeneca (+2%), Roche (+1%), Novartis (+0,9%) e GlaxoSmithKline (+1,8%).

A Piazza Affari corrono Campari (+2,1%) e Prysmian (+2%).

Bene anche le banche con Mps (+1,8%), in vista del cda del 17 dicembre sul piano per il rafforzamento. In rialzo anche Creval (+0,7%), Intesa (+0,6%), Unicredit (+0,2%), quest'ultima alle prese con il cda per l'identikit del nuovo ceo. Seduta in calo per Leonardo (-2,3%) e Pirelli (-2%). Male anche Stm (-1,4%), dopo il taglio delle stime sui ricavi. (ANSA).