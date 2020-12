Borsa: Europa ottimista attende le decisioni della Bce

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Le Borse europee in rialzo con gli investitori che si mostrano ottimisti in attesa delle decisioni della Bce. Nel Vecchio continente si guarda anche alla riunione del Consiglio europeo mentre resta alta l'attenzione per le trattative tra Regno Unito e Ue sulla brexit. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si attesta a 1,2084 a Londra.

In rialzo Londra e Parigi (+0,4%), Madrid (+0,3%) e Francoforte (+0,1%). Con lo stoxx 600 in crescita dello 0,1%, avanza il comparto dell'energia (+0,8%), con il prezzo del petrolio in risalita. Bene anche le Tlc (+0,2%), le utility e le banche (+0,1%).

Ad Amsterdam GrandVision è in calo del 2,3% dopo la notizia che EssilorLuxottica (-0,5%) sta riesaminando l'operazione di acquisizione da 7,3 miliardi di euro. In terreno negativo le auto (-0,8%) con Volkswagen (-1,4%), Daimler (-1,1%), Renault (-1,5%) e Peugeot (-0,1%). (ANSA).