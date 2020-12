Borsa: Europa migliora con fiducia in stimoli Usa e Bce

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Le borse europee migliorano grazie al recupero dei listini americani dopo che il segretario del Tesoro Steven Mnuchin ha parlato di progressi nei negoziati fra democratici e repubblicani per un pacchetto di misure di stimolo all'economia, sempre più necessario anche alla luce del cattivo dato sulle richieste di sussidi alla disoccupazione. Il cambio di passo di Wall Street e in particolare del Nasdaq consente ai mercati di apprezzare l'intervento della Bce con l'aumento di 500 miliardi su un arco di tempo più ampio del programma Pepp di acquisto di bond, con le operazioni di finanziamento delle banche a tassi sempre più convenienti, nonché le stime sulla ripresa del Pil nell'eurozona nel 2021. Londra guadagna lo 0,72%, con la sterlina debole per una Brexit senza accordo sempre più probabile, mentre l'euro si rafforza anche sul dollaro. Francoforte riduce le perdite allo 0,22%, Parigi sale dello 0,23% e Milano si riporta in parità. a Piazza Affari come altrove avanzano i petroliferi spinti dal greggio: Saipem +2,2%, Tenaris +1,97%, Eni +1,4 per cento. (ANSA).