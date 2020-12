Borsa: Europa chiude in ordine sparso in giornata Bce

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Le Borse europee chiudono in ordine sparso, nella giornata del meeting della Bce, in linea con l'andamento contrastato dei listini Usa. Francoforte termina in calo dello 0,33%, Parigi è poco mossa (+0,05%) mentre Londra guadagna lo 0,54 per cento. (ANSA).