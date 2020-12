Borsa: Europa accentua calo con Wall Street, Milano -0,96%

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - L'apertura in calo di Wall Street non fa che accentuare la debolezza delle borse europee. Milano cede lo 0,96% con Leonardo Nexi e Stm che segnano perdite di oltre il 3%, Francoforte lascia sul terreno lo 0,89% e Parigi lo 0,51% mentre Londra è invariata. La revisione al ribasso delle previsioni sul Pil nell'eurozona per il 2021, fatta dalla Bce, contribuisce a indebolire i listini che guardano tuttavia soprattutto all'economia Usa dove sono risultate sopra le stime le richieste di sussidi di disoccupazione. (ANSA).