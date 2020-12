Benzinai:confermata serrata da sera 14 dicembre fino al 16

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - I benzinai confermano la loro serrata con la chiusura dei distributori dalla sera di lunedì 14 dicembre fino al pomeriggio 16 , questo dopo l'intervento dell'Autorità garante per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. L'autorità ha chiesto ai benzinai "responsabilità" per non aggravare la situazione già difficile delle "Istituzioni coinvolte nell'attivita' di prevenzione e contenimento della diffusione del virus" (es. rifornimento autoambulanze) e di ridurre la durata dello sciopero. L'orario dello sciopero è stato ridotto di circa mezza giornata. I benzinai ora chiuderanno il 14 alle 19.00 (rete ordinaria) e 22.00 (autostrade) e riapriranno rispettivamente alle 15.00 e alle 14.00 del 16 dicembre e non, come prima annunciato, alle 7 e alle 6 del 17 dicembre. (ANSA).