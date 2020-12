Tabacco: Jti, 28 milioni nel 2021 a sostegno della filiera

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Jti, dopo aver acquistato, nel 2020, 8 mila tonnellate di tabacco lavorato, rinnova il suo investimento in Italia con un ulteriore accordo, per il 2021, da 28 milioni di euro. Lo annuncia il presidente e amministratore delegato di Japan Tobacco International Italia, Gian Luigi Cervesato, durante l'incontro "La filiera del tabacco, quale futuro?".

"L'impegno che portiamo avanti nei confronti della filiera e che rinnoviamo per il prossimo anno è volto a combattere l'incertezza e valorizzare il Made in Italy", afferma Cervesato.

Almeno altre 7 mila tonnellate di tabacco italiano provenienti dal distretto di dell'Alta Valle del Tevere e delle zone vocate della Bassa Veronese verranno acquistate dal gruppo, che si impegna anche a supportare la ricerca e l'innovazione, per lo sviluppo di nuove pratiche agricole sempre più sostenibili.

"In più di 15 anni JTI ha investito nel territorio italiano oltre 680 milioni di euro per rispondere ai bisogni crescenti di tutto il comparto. Nonostante il momento di difficoltà vogliamo continuare a stare al fianco della filiera e in questo senso la collaborazione con le Istituzioni è fondamentale" aggiunge il general manager di Jti Italia che indica in "una semplificazione generale del fisco" del settore per agevolare gli accordi tra operatori e produttori "l'unica via per poter programmare con successo gli investimenti sui territori e tutelare così tutti gli operatori".

"In questi nove anni di produzione e trasformazione, in collaborazione con JTI si è creata una richiesta di manodopera molto importante che ha assorbito maestranze anche da altri settori in crisi", sottolinea il presidente Trasformatori Tabacco Italia, Fabio Rossi. Rossi rivendica la professionalità delle maestranze che porta alle "migliori perfomance mondiali per uniformità dei lotti, assenza di sostanze estranee e residui nella norma" e l'attenzione per l'ambiente "con investimenti sulle rinnovabili che hanno coperto oltre il 40% dei fabbisogni energetici di essicazione e trasformazione". (ANSA).