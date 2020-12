Tabacco: Bellanova a confronto con la filiera sul futuro

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Le tendenze attuali del mercato del tabacco italiano e le sue prospettive di sviluppo sono al centro dell'evento "La filiera del tabacco, quale futuro", promosso da Confagricoltura, Unione Italiana Tabacco (UNITAB) e CIA-Agricoltori Italiani. L'incontro, trasmesso alle ore 16.00 in streaming su ANSA.it vedrà la partecipazione della ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova.

L'evento è occasione per discutere delle politiche a sostegno della tabacchicoltura italiana che, nell'ultimo decennio, ha mantenuto il primato nella produzione europea grazie a un insieme di azioni coordinate messe in atto dalle istituzioni e dall'intera filiera.

Interverranno il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, il presidente di Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino, il presidente di Tti, Fabio Rossi, il general manager di JT International Italia, Gian Luigi Cervesato, e i presidenti delle Commissioni agricoltura della Camera, Filippo Gallinella e del Senato, Gianpaolo Vallardi. (ANSA).