Danone: con Full Harvest salva la frutta da spreco

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Danone in prima linea contro lo spreco di cibo, schiera ancora una volta il suo brand di yogurt greco Two Good, già usato per altre campagne prosociali. In partnership con Full Harvest, l'organizzazione americana che aiuta a ridurre lo spreco di cibo acquistando "surplus e brutti prodotti" alimentari, utilizzerà i limoni provenienti dalle fattorie della California "che altrimenti finirebbero in una sorta di discarica" per il suo yogurt. "Una tazza per te, una tazza per aiutare qualcuno" è lo slogan.

Durante la Settimana della Terra di aprile, Two Good aveva già donato 100.000 dollari alle organizzazioni City Harvest e We Don't Waste. "Lo spreco di cibo è il problema più stupido del mondo. E non posso dirlo con sufficiente forza ", dato che un americano su sei sta affrontando l'insicurezza alimentare, ha detto Manos Spanos, responsabile del brand in North America.

Ai limoni salvati si aggiungerà un altro gusto nella seconda metà del 2021. "Mettendo frutta che altrimenti sarebbe sprecata nel nostro yogurt stiamo creando un modello di business sostenibile che mette lo spreco alimentare al centro della nostra piattaforma di innovazione " sottolinea Surbhi Martin, vicepresidente marketing di Danone North America. (ANSA).