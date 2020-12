Borsa: Milano tiene con Fca, Moncler e banche, tonfo Stm

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Piazza Affari resta poco mossa a metà seduta con il Ftse Mib che avanza dello 0,26%. A sostenere il listino principale sono Moncler, ancora in spolvero dopo l'acquisizione di Stone Island (+3,9%), Fca (+3,6%), che beneficia delle indiscrezioni su un prossimo via libera dell'Antitrust Ue alla fusione con Psa e Pirelli (+3,3%). In luce anche i bancari con Bper (+2,5%), Unicredit (+2,5%) e Banco Bpm (+2,4%) mentre proseguono le speculazioni sul consolidamento e si guarda al cda di domani dell'istituto di Piazza Gae Aulenti per capire a che punto è il processo di individuazione del sostituto di Mustier. Bene anche i petroliferi Saipem (+1,6%) ed Eni (+1,5%), in scia al prezzo del petrolio, mentre rimbalza Leonardo (+1,5%), ieri venduta.

In controtendenza Stm (-9,6%), che affonda dopo aver tagliato le sue previsioni sui ricavi. Male anche Inwit (-2,2%), Diasorin (-1,4%) e Amplifon (-1,3%). (ANSA).