Borsa: Europa in rialzo, guarda a mosse Bce

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Le attese per nuovi aiuti Usa mettono in ombra le paure sul coronavirus e le BOrse in Europa proseguono la seduta in rialzo. Londra sale dello 0 ,27%, Parigi dello 0,7%, Francoforte dello 0,8%; cauta Milano restasulla parità (+0,06%). I mercati guardano anche alle mosse della Bce che domani Christine Lagarde dovrebbe annunciare in conferenza stampa. Gli economisti si aspettano che la banca centrale aumenti ed estenda il suo programma di acquisto di obbligazioni pandemiche. (ANSA).