Borsa: Europa ben intonata con Wall Street, Milano +0,06%

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Le Borse europee confermano i guadagni dietro a Wall Street alla vigilia delle misure attese dalla Bce che contribuiscono ad appiattire gli spread Btp Bund a 118,5 punti base dando spunti d'acquisto on particolare a Piazza Affari. Rispetto a Francoforte (+0,85%), Londra (+0,39%) e Parigi (+0,21%) il listino milanese resta ttutavia al palo (Ftse Mib +0,06%) a causa della caduta di Stm (-10,7%) che ha rivisto le stime. Male anche Inwit (-2,71%) mentre sul fronte opposto sale per il terzo giorno consecutivo Moncler (+3,39%) sull'onda dell'acquisto di Stone Island. C'è fermento poi sulle banche dove spicca Bper (+3,26%) seguita da Unicredit (+2,17%) e Banco Bpm (+2,02%). Più cauta Mps (+0,27%). In linea con quanto avviene sugli altri listini si mettono in luce anche gli industriali Fca (+2,98%) e Pirelli (+2,74%). Fuori dal paniere princiale Guala Closure (-0,12% a 8,25 euro) si è intanto assestata sul valore della nuova opa di Investindustrial all'indomani del rally. (ANSA).