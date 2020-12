ANSA Incontra: come cambiano consumi e spesa degli italiani

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Quanto accaduto in questo anno che si sta per chiudere ha modificato radicalmente stili di vita e consumi di tutti i cittadini e le dinamiche di acquisto stanno profondamente cambiando in tutti i settori: molti sono in profonda crisi, in altri ci si sta orientando verso nuove tendenze. In ogni caso siamo di fronte ad un mutamento profondo che portera' diverse novità : sono questi i temi ai quali è dedicato l'ANSA Incontra con Mario Cifiello, presidente di Alleanza Coop 3.0 in streaming giovedì 10 dicembre alle ore 12 su ANSA.it e sui canali social dell'agenzia. (ANSA).