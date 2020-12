Borsa: Milano riduce calo con Europa dopo ok Fda a vaccino

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - Piazza Affari resta in territorio negativo ma riduce il calo dopo che un comitato di esperti della Fda americana ha ritenuto il vaccino della Pfizer sicuro ed efficace, aprendo la strada alla sua somministrazione. Il Ftse Mib cede o 0,3%, Londra e Francoforte lo 0,1% e Parigi lo 0,2% mentre anche Wall Street recupera terreno e tratta poco sotto la parità.

I listini, reduci da nuovi massimi, scontano la crescita dei contagi da coronavirus e lo stallo tra Democratici e Repubblicani per un nuovo piano di aiuti negli Usa. A Piazza Affari faticano Leonardo (-1,9%), Inwit (-1,9% e Unicredit (-1,5%) mentre continua a correre Moncler (+1,5%) dopo l'acquisto di Stone Island. Lo spread Btp-Bund si mantiene sopra i 120 punti base, in scia alle tensioni nel governo sulla riforma del Mes e sul Recovery Fund. (ANSA).