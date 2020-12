Borsa: Milano peggiora con Europa su contagi, male Leonardo

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - Piazza Affari indossa la maglia nera tra le Borse del Vecchio Continente, con il Ftse Mib che a metà seduta cede lo 0,9%, davanti a Londra (-0,5%), Parigi (-0,7%) e Francoforte (-0,3%). Sui listini europei, così come sui future a Wall Street, pesano il trend crescente dei contagi da coronvirus e l'adozione di nuove misure restrittive - ad esempio ad Hong Kong - che fiaccano il comparto del turismo e dei viaggi.

A Milano arrancano Leonardo (-2,1%), Inwit (-1,7%) e Tenaris (-1,6%), con il petrolio che riprende a scendere (il wti cede lo 0,5% a 45,51 dollari) dopo una mattinata altalenante Male anche le utility A2A (-1,5%) ed Hera (-1,5%) mentre tra i bancari riprendono le vendite su Unicredit (-1,2%), a caccia di un nuovo ad e che giovedì tornerà a riunire il cda. Vendute anche Pirelli (-1,3%), Tim (-1,2%) ed Enel (-1,2%). In controtendenza Nexi (+0,8%) nel giorno dell'avvio del cashback e Moncler (+0,6%), ancora premiata dall'acquisto di Stone Island. Fuori dal Ftse Mib decolla Guala Closures (+17,4%), che si allinea agli 8,2 euro a cui Investindustrial lancerà l'opa.

Gli investitori restano guardinghi in attesa della riunione di giovedì della Bce, da cui si attendono ulteriore sostegno e stimoli, e delle decisioni della Fda americana, che potrebbe consentire l'uso emergenziale al vaccino della Pfizer. Non scaldano le Borse, invece, i dati sul rimbalzo del pil Ue del terzo trimestre, salito del 12,5% a fronte del 12,6% della stima flash, né il rimbalzo dell'indice Zew tedesco sulla fiducia degli investitori. (ANSA).