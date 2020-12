Borsa: l'avanzata del Covid pesa sull'Asia, male Seul

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - Seduta fiacca per le Borse asiatiche mentre la crescita dei contagi di coronavirus suggerisce cautela agli investitori, allontanandoli da asset a rischio come quelli azionari. Seul (-1,6%) ha indossato la maglia nera davanti a Tokyo (-0,3%), che ha contenuto le perdite grazie all'annuncio di un piano di misure fiscali da 380 miliardi di dollari, a Shanghai (-0,2%) e Shenzhen (-0,1%). Hong Kong cede lo 0,7% dopo aver varato una stretta sulle misure di distanziamento sociale, con la chiusura serale di ristoranti e la serrata di palestre e saloni di bellezza. In lieve rialzo Sydney (+0,2%) Negativi i future su Wall Street e sull'Europa mentre i casi di coronavirus hanno superato quota 67 milioni nel mondo, toccando nuovi record negli Usa dove i ricoveri giornalieri superano quota 2 mila, e le attese degli investitori per nuovi stimoli negli Usa sono per ora frustrate dai disaccordi tra Democratici e Repubblicani. In calo anche il petrolio, con il wti a 45,3 dollari al barile (-1%) e il brent a 48,3 (-1,1%), mentre l'oro corre a 1.867 dollari l'oncia (+1,9%). (ANSA).