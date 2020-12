Petrolio: in calo a 45,93 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Quotazioni del petrolio in calo sul mercato after hour di New York con i prezzi che risentono della decisione dell'Opec + dei giorni scorsi di aumentare a partire da gennaio la produzione di 500 mila barili al giorno. Il greggio Wti perde lo 0,63% a 45,93 dollari al barile; il Brent scende dello 0,5% a 48,97 dollari (ANSA).