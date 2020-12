PagoPa,possibili rallentamenti ma 1mln pronto a cashback

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Sono già "circa 1 milione " gli utenti "che hanno caricato almeno un metodo di pagamento e sono pronti ad attivare il Cashback tramite l'app Io". E' uno dei dati forniti da PagoPa a meno di 24 ore dall'avvio del programma di rimborsi di Stato sugli acquisti con pagamenti elettronici a partire da domani, 8 dicembre. Nella notte è stato rilasciato il nuovo servizio, con qualche intoppo in fase di registrazione delle carte. Ce ne sono comunque "324mila" aggiunte di nuove ma sono possibili "momentanei rallentamenti e disservizi", spiega la società scusandosi in anticipo e chiedendo "comprensione e pazienza" ai cittadini per uno "dei progetti più complessi e sfidanti che sia stato realizzato sin qui in Italia e in Europa". (ANSA).