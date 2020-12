Innovazione: focus su start up e digitale, torna #SIOS20

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Torna il 14 dicembre #SIOS20, l'evento di riferimento per start up e digitale con una una giornata di lavori dedicata alla trasformazione digitale.

L'evento dal titolo It's All About Digital affronterà rischi e opportunità, racconterà esempi e progetti che saranno da guida a professionisti, cittadini, startupper e organizzazioni aziendali. L'appuntamento, organizzato in collaborazione con Università Bocconi di Milano, B4i - Bocconi for innovation, piattaforma di pre-accelerazione, accelerazione e sviluppo interno alle aziende, e il partner Nana Bianca, andrà in scena completamente online il prossimo 14 dicembre su sito, profilo facebook dedicati e su ANSA.it Ad accompagnare il pubblico durante la giornata di lavori, che prenderà il via in live streaming alle ore 09:00, saranno Paolo Barberis, Founder di Nana Bianca; Marco Montemagno, imprenditore digitale e Founder di 4books; Filippo Satolli CEO di StartupItalia; il giornalista Giampaolo Colletti. Sarà possibile collegarsi a #SIOS20 dalle 8:30 con Countdown 105 Startup, con Alessandro Sansone e Annie Mazzola, che ritroveremo anche dalle 13:00 alle 14:00 per una speciale puntata di "105 StartUp!", rubrica in onda ogni weekend sulle frequenze di Radio 105. Tra gli ospiti Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia; Marta Cartabia, Professore Ordinario di Diritto costituzionale italiano ed europeo all'Università Bocconi ed ex Presidente della Corte costituzionale; Corrado Passera, Fondatore e A.D. di illimity; l'astronauta Roberto Vittori; Agostino Santoni, Amministratore Delegato di Cisco Italia; Francesco Starace, Amministratore Delegato di Enel; Riccardo Zacconi, Founder di King.com e creatore di Candy Crush; il rettore dell'Università Bocconi, Gianmario Verona.

La giornata culminerà, come di consueto, con l'attesa premiazione della Startup dell'anno, un riconoscimento che parte dalla selezione di una rosa di dieci imprese e che l'anno scorso è stato vinto da Genenta Science. Inoltre, verranno consegnati anche il Premio Community e altri riconoscimenti speciali.

