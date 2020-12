Cashback, difficoltà per registrare le carte sulla app Io

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "Si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio di questa carta". "Non siamo riusciti a recuperare la tua carta PagoBancomat' "Non è stato possibile caricare i tuoi metodi di pagamento, riprova per piacere". Sono alcuni dei messaggi cui si sono trovati di fronte gli utenti che hanno cercato di iscriversi al Cashback sulla app Io. Il sistema si blocca al momento di indicare i sistemi di pagamento elettronico con cui si intende partecipare al programma. PagoPa, che gestisce l'infrastruttura, si è scusata per i disservizi e garantisce di essere al lavoro per risolvere tutti i problemi.

