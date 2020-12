Borsa:Europa in calo, si guarda a brexit e tensioni Usa-Cina

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Le Borse europee proseguono in calo con gli investitori che guardano alle trattative per la brexit e le nuove tensioni tra Usa e Cina. Sullo sfondo resta alta l'attenzione sull'andamento dei contagi della pandemia in attesa dei vaccini contro il virus. Sul versante monetario l'euro sul dollaro si attesta a 1,2097 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,4%. In rosso Parigi (-0,9%), Francoforte (-0,5%), Madrid (-0,7%) mentre è in controtendenza Londra (+0,3%). I listini sono appesantiti dal calo delle banche (-1,5%), con Banco Santander (-3%), Bnp Paribas (-2,1%) e Commerzbank (-1,4%). Male anche il comparto dell'energia (-1%), con il prezzo del petrolio in calo. Fiacchi i titoli di Total (-1,4%), Shell (-0,9%) e Bp (-0,8%).

Corre il comparto farmaceutico (+0,7%) dove si mettono in mostra AstraZeneca (+2,5%), GlaxoSmithkline (+1,6%) e Novartis (+0,9%). (ANSA).