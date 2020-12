Borsa Tokyo apre in rialzo (+0,49%)

(ANSA) - TOKYO, 7 DIC - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno più, in attesa di maggiori indicazioni dal piano di stimolo per l'economia Usa, in discussione a Washington, mentre prevale l'ottimismo tra gli investitori sul progresso della ricerca medica in anticipazione del vaccino contro il coronavirus. L'indice Nikkei avanza dello 0,49%, a quota 26.883,13, con un guadagno di 131 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si apprezza sul dollaro, trattando a 104,10, mentre è stabile sull'euro a 126,20.