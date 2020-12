Borsa: Europa conferma flessione dopo Wall Street, Milano -0,63%

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Le Borse europee si confermano in calo dopo l'avvio di Wall Street. A pesare sui listini sempre il Covid con il faro sui vaccini ma anche la Brexit e le nuove tensioni Usa-Cina. L'indice d'area Stoxx 600 cede mezzo punto banche e energia sotto vendita. Il petrolio è in calo con il wti sotto i 46 dollari al barile (greggio sotto i 49).

Fronte cambi l'euro resta poco mosso con la moneta unica a 1,2149 sul biglietto verde. Lo spread tra btp e bund sale invece a 119 rispetto ad un avvio in area 116 punti base. Tra le singole Piazze Francoforte cede lo 0,45%, Londra lo 0,16%.

Parigi è la peggiore con il Cac 40 che lascia un punto. A seguire Milano (Ftse Mib -0,67%) ma sopra i 22mila punti. A pesare sul listino, in una giornata di ponte per la festività dell'Immacolata domani, le vendite in particolare di Mps (-2,75%), Buzzi (-2,7%), Cnh (-2,3%). Di contro viaggia spedita Moncler (+3,2%) sull'acquisizione di Stone Island. Mentre fuori dal paniere principale è ben comprata Cattolica (+2,2%) (ANSA).