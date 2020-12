Borsa: Europa apre in calo, timori per tensioni Usa-Cina

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Le Borse europee avviano la settimana in calo, con gli investitori che temono nuove tensioni da Usa e Cina. Intanto la Cina a novembre ha registrato un surplus commerciale da record. Resta alta l'attenzione sull'andamento dei contagi da coronavirus mentre si attende l'arrivo dei vaccini.

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,2%. In calo Madrid (-0,48%), Francoforte (-0,32%), Parigi (-0,26%) mentre è in rialzo Londra (+0,24%). (ANSA).