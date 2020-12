A.Mittal: Cimolai, sorprendente distorsione della realtà

(ANSA) - TRIESTE, 07 DIC - Una "sorprendente distorsione della verità". Così la dirigenza della Cimolai Spa definisce quanto riportato nei rapporti contrattuali intercorsi con la Arcelor Mittal nella vicenda del polo siderurgico di Taranto, annunciando che "vertici e management della Cimolai sono impegnati nell'individuazione delle migliori soluzioni per garantire la riconsegna delle aree in massima sicurezza" e che "la condotta di Arcelor Mittal è allo studio dei legali della Cimolai S.p.A. per la migliore tutela dei propri diritti e della propria immagine reputazionale". (ANSA).