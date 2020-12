P.a: Furlan, Governo ci convochi, soluzione si trova

l 9 dicembre i dipendenti pubblici italiani sciopereranno a sostegno del rinnovo del contratto e per un aumento degli stipendi bloccati per molti anni.

C'è questo sciopero noi rispettiamo tutto quello che fanno le parti sociali, auspichiamo di avere una intesa siamo disponibili al dialogo, ricordiamo che le risorse sono molto significative e chiediamo alle organizzazioni sindacali, senza polemiche, di essere responsabili e dialogare per avere dei buoni contratti per la P.A", dice il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

"La soluzione si può assolutamente trovare" per evitare lo sciopero della P.a., dice la segreteria generale della Cisl, Annamaria Furlan, alla maratone di SkyTg24 'Live In Courmayeur'. Una soluzione "sarebbe la benvenuta", sottolinea: "Basta che il Governo non faccia più finta di niente, convochi i sindacati e metta sul tavolo le disponibilità che sono necessarie". (ANSA).