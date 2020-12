Borsa: Milano migliore in Europa, Mediaset e Leonardo +4%

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - La Borsa di Milano (+0,7%) maglia rosa in euro sostenuta dalle banche e dai petroliferi. Sprint di Mediaset (+4,6%) e Leonardo (+4,5%). Lo spread tra Btp e Bund tedesco è stabile a 116 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,6%.

A Piazza Affari corrono Saipem (+3,7%), Eni (+2,7%) e Tenaris (+2,5%). Seduta euforica anche per Tim (+2,7%), nel giorno in cui Vivendi smentisce l'ipotesi che Arnaud de Puyfontaine sarebbe in difficoltà per gli investimenti fatti in Telecom e Mediaset.

Buona performance delle banche mentre si intensificano le manovre per il risiko. Avanza Creval (+2,2%), alle prese con l'opa di Credit Agricole. Bene anche Intesa (+1,8%) e Unicredit (+1%), quest'ultima in cerca di un nuovo ceo che sostituirà Jean Pierre Mustier. Fiacca Mps (-0,6%), in attesa che si concretizzino le nozze.

Seduta negativa per Ferrari (-1,6%), Amplifon (-1,1%), Snam (-0,6%) ed Enel (-0,4%). (ANSA).