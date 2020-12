Borsa: Asia chiude in lieve rialzo, attesa per i vaccini

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Borse asiatiche in moderato rialzo mentre tornano le tensioni tra Usa e Cina. Gli investitori restano cauti in attesa dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti. Resta alta l'attenzione sull'andamento della pandemia da coronavirus mentre si attende l'arrivo dei vaccini.

Tokyo (-0,2%) conclude la seduta debole. Sul fronte valutario lo yen si apprezza a 103,90 sul dollaro e a 126,20 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Hong Kong (+0,1%), Shenzhen (+0,5%), piatta Shanghai (+0,03%), Seul (+1,3%) e Mumbai (+0,6%).

Sul versante macroeconomico in arrivo gli ordini all'industria della Germania e le vendite al dettaglio dall'Italia. Raffica di dati dagli Stati Uniti con la bilancia commerciale, i nuovi lavoratori dipendenti non agricoli, il tasso di disoccupazione, le retribuzioni orarie e gli ordinativi industriali. (ANSA).