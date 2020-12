Istat, prevista contrazione Pil 2020 8,9%, +4% nel 2021

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Per l'Italia si prevede una marcata contrazione del Pil nel 2020 (-8,9%) e una ripresa parziale nel 2021 (+4,0%,). Lo rileva l'Istat nel suo Report sulle prospettive economiche per l'Italia. Per quest'anno il tasso di disoccupazione dovrebbe assestarsi sul 9,4% per salire poi nel 2021 all'11%. (ANSA).