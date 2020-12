Borsa: Milano solida con Leonardo, tiene Unicredit

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - Poche idee in Piazza Affari, in linea con tutte le Borse europee, che si sono prese una giornata di respiro: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,16% a 22.007 punti, l'Ftse All share in rialzo dello 0,10% a quota 23.920.

Con Londra che ha chiuso in crescita dello 0,4%, mentre Francoforte ha ceduto lo 0,4% e Parigi lo 0,1% finale, a Milano tra i titoli principali spicca la crescita del 3% di Leonardo che ha concluso a 6,33 euro, con Moncler in rialzo del 2,1% e Banco Bpm in aumento di due punti percentuali. Positiva dell'1,5% sia Atlantia sia Banca Generali, con Mps che ha concluso in crescita dell'1,1% a quota 1,18 euro prima dell'annuncio della convocazione del Cda del 17 dicembre sul piano strategico che potrà introdurre decisioni sul rafforzamento patrimoniale.

In tenuta Unicredit salita dello 0,4% finale a 8 euro, mentre cali di qualche frazione superiori al punto percentuale sono stati registrati da Saipem, Amplifon, Hera e Terna. Debole Italgas, che ha ceduto il 2,1%.

Fuori dal paniere a elevata capitalizzazione, prosegue il recupero di Mediaset, che in una giornata positiva per il settore in Europa ha messo a segno una crescita del 5% a 2,12 euro, confermando il rimbalzo dopo i minimi recenti di inizio novembre a quota 1,47. Identico rialzo per Mediaset Espana a Madrid, mentre Vivendi a Parigi ha chiuso piatta. (ANSA).