Borsa: Europa in rosso, non Londra (+0,1%), bene future Usa

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - In rosso le principali Borse europee, tranne Londra (+0,1%) che il giorno precedente ha dato il via libera a un vaccino anti-Covid 19. Paesi intanto tutti impegnati sul contrasto alla seconda ondata di pandemia e a studiare misure specifiche per le festività di fine anno.

Positivi i future Usa, piatto l'oro (+0,02%) a 1.839 dollari l'oncia. In Europa, dove i dati sugli indici Pmi sono in calo, la peggiore è Francoforte (-0,5%), seguita da Parigi e Madrid (-0,4%). Piatta Milano (+0,05%), mentre il governo è al lavoro sulla manovra e lo spread è salito a 116.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, perde lo 0,2%. In rosso, tranne eccezioni, i farmaceutici, secondo alcuni analisti nello stallo dell'attesa per i responsi sui vaccini da parte degli enti regolatori. La peggio a Ipsen (-2,9%) e H Lundbeck (-2,4%). Male la maggioranza dei petroliferi, col greggio intorno alla parità (Wti +0,04%) a 45,2 dollari al barile. Tra i più penalizzati Repsol e Galp (-1,6%), al contrario Neste Oyj (+1%). Banche in ordine sparso, con guadagni per alcune come Credit Agricole (+1,9%) e Natwest (+1,4%) e perdite per altre come Standard Chartered (-1,7%). Auto positive, a partire da Fca (+0,4%), non le tedesche, come Bmw (-0,4%). (ANSA).