Borsa: Asia in ordine sparso, piatta Tokyo, giù Shanghai

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - In ordine sparso le principali borse asiatiche con gli investitori che aspettano di vedere l'andamento delle trattative per l'introduzione di un piano di stimolo a sostegno dell'economia americana e l'andamento della seconda parte di pandemia nel mondo. Piatto a Tokyo il Nikkei (+0,03%), così come non si è mosso molto Shenzen (+0,01%). Perde invece Shanghai (-0,2%), mentre a contrattazioni ancora aperte guadagna Hong Kong (+0,7%) e così Sidney (+0,4%), giù chiusa, ed è in leggero rialzo Mumbai (+0,1%).

Euro in lieve rialzo sul dollaro a 1,2124 e piatto sulla moneta giapponese. Tra i dati macroeconomici attesi in giornata, l'indice Pmi composito in Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e nell'Ue, insieme alle vendite al dettaglio di ottobre. Dagli Usa le richieste settimanali di sussidi e l'indice composito Pmi. (ANSA).