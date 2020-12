Banche:Messina,accelerare aggregazioni,in Italia 2-3 gruppi

"Credo che oggi ci sia la consapevolezza che bisogna accelerare, ci sono diversi soggetti sul mercato che possono combinarsi tra di loro. Credo che sia indispensabile che questo accada il prima possibile, perché quando ci sarà round dei consolidamenti europei il nostro paese dovrà disporre di due-tre gruppi bancari forti che potranno posizionarsi in Europa come leader per favorire l'Italia nel contesto europeo". Lo ha detto il ceo di Intesa SanPaolo, Carlo Messina, parlando delle aggregazioni bancarie al webinar dei quotidiani del gruppo Caltagirone 'Obbligati a crescere'.