illycaffè: Pogliani, senza imprevisti in 2022 a regime

(ANSA) - TRIESTE, 02 DIC - "Se tutto andrà per il verso giusto, presumo che la debolezza di questo periodo durerà nei primi mesi del 2021 e nella seconda parte avremo il vento in poppa. Se tutto andrà come speriamo che vada, nel 2022 ritorneremo a regime". Sono le previsioni fatte all'ANSA per la illycaffè dall'a.d. della società, Massimiliano Pogliani, alla vigilia della quinta edizione del Ernesto Ily International Coffee Award, che si svolgerà domani, per la prima volta in versione digitale.

La società è presumibile che chiuda l'esercizio soltanto "con un piccolo rallentamento" nonostante il Covid, grazie alla "flessibilità e alla capacità dell'azienda di saper reagire", due elementi che sono stati apprezzati dal nuovo investitore, Rhone Capital. il primo in realtà negli ottanta anni di storia della Illy.

"Il Covid avrà un impatto ma abbiamo saputo essere resilienti e reattivi" nell'aver investito nella digitalizzazione e nell'aver spostato il mercato dal 'fuori casa' al mercato domestico. La illycaffè ha dunque "catturato tutto il potenziale delle vendite online e grazie anche a un approccio di 'modern trade', ha avuto crescite più che proporzionali che hanno mitigato l'impatto Covid che altrimenti sarebbe stato devastante".

Pogliani va particolarmente fiero dall'essere riuscito a installare due linee produttive nuove per far fronte al mercato home" La pandemia ha interrotto un trend di forte crescita: "Dopo un 2019 da record, nei primi tre mesi del 2020 avevamo il vento in poppa", dunque alla presumibile ripresa del post-pandemia non dovrebbe essere difficile per la Illy intercettare nuovamente quel trend e magari trattenere tutti i nuovi consumatori che hanno cominciato a prendere il caffè illy sul digitale". (ANSA).