Borsa: Milano in calo con le banche, Unicredit -1,7%

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - La Borsa di Milano (-0,7%) prosegue in calo, appesantita dalle banche. A Piazza Affari sono pesanti Popolare di Sondrio (-2,9%) e Banco Bpm (-2,3%). Male anche Unicredit (-1,7%), alle prese con il divorzio con Jean Pierre Mustier ed in attesa della riunione del comitato nomine prevista in giornata.

Tra le banche in calo anche Bper (-1,5%) e Intesa Sanpaolo (-1,3%). In controtendenza Creval (+0,1%), alle prese con l'opa lanciata da Credit Agricole. Andamento negativo anche per le assicurazioni con Unipol (-2,3%), dopo il procedimento dell'Antitrust nei confronti di UnipolSai (-0,96%) e Generali (-0,97%) e Allianz per pratiche commerciali scorrette nel la liquidazione dei danni da sinistri della Rc Auto. In rosso anche Atlantia (-2,1%), alle prese con le vicende di Aspi.

Seduta positiva per Campari (+1,4%), Moncler (+0,9%), Enel e Inwit (+0,8%). (ANSA).