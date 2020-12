Amazon: lancia in Italia programma per tutela marchi pmi (2)

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Secondo una ricerca condotta Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, e citata nella nota di Amazon, solo il 9% delle PMI dell'UE ha registrato i diritti di proprietà intellettuale rispetto al 36% delle imprese più grandi che hanno dunque quattro volte più probabilità delle PMI di registrare i propri diritti in materia di Proprietà Intellettuale. Spesso, sottolinea Amazon, si tratta di mancanza di conoscenza della materia o non sapere a chi rivolgersi. "Spesso c'è confusione sul motivo per cui i diritti di proprietà intellettuale sono importanti e su come i venditori possono proteggerli. IP Accelerator rende il processo di registrazione della Proprietà Intellettuale il più semplice ed economico possibile per gli imprenditori all'inizio delle loro attività" spiega Francois Saugier, Vice President for EU Seller Services di Amazon. I diritti di proprietà Intellettuale per esempio non solo impediscono a terze parti non autorizzate di utilizzare i marchi o copiare le idee ma possono anche creare nuove fonti di reddito per esempio concedendo licenze su beni o servizi. "La proprietà intellettuale è spesso considerata un argomento misterioso, in modo particolare da quegli imprenditori che hanno appena avviato la loro attività, che sono completamente focalizzati sul loro business e non ne vedono nell'immediato il potenziale nel medio-lungo termine" conferma uno dei professionisti che si è messo a disposizione di Ip Accelerator Stefano Klausner, Managing Partner di Gregorj, realtà con sede a Milano e Lamberto Coppa, Chief Development Office di Jacobacci & Partners ribadisce "L'obiettivo finale è promuovere la creatività e combattere la contraffazione".

