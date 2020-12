Istat rivede il Pil al ribasso, in terzo trimestre +15,9%

L'Istat rivede al ribasso le stime di crescita del terzo trimestre del 2020. Tra luglio e settembre il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato del 15,9% rispetto al trimestre precedente contro il +16,1% indicato il 30 ottobre scorso. Nei confronti del terzo trimestre del 2019 l'economia italiana si è invece contratta del 5% contro il calo tendenziale del 4,7% rilevato ad ottobre. Ad essere rivista al ribasso è anche la stima del cosiddetto Pil acquisito, quello che si otterrebbe con una variazione nulla nel quarto trimestre. Dal -8,2% calcolato ad ottobre, l'Istat è passato a -8,3%. La variazione acquisita del Pil italiano per il 2020 è pari a -8,3%. Lo calcola l'Istat che, in base alla revisione al ribasso del terzo trimestre, ha corretto anche la stima sulla fine dell'anno, precedentemente a -8,2%. Il dato acquisito è quello che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale pari a zero nel quarto trimestre.

Ocse: Pil Italia crescerà al 4,3% in 2021 e 3,2% in 2022 - Dopo il brusco calo nel 2020, il Pil dell'Italia "dovrebbe crescere al 4,3% nel 2021 e al 3,2% nel 2022": è quanto si legge nelle Prospettive Economiche dell'Ocse pubblicate oggi a Parigi. Il tasso di disoccupazione dell'Italia crescerà dal 9,4% del 2020 all'11% del 2021 e "resterà elevato", al 10,9%, nel 2022: è quanto si legge nella scheda consacrata all'Italia delle Prospettive Economiche dell'Ocse pubblicate oggi a Parigi.

"La ripresa sarà lenta e disuguale": questo l'avvertimento lanciato dall'Ocse nella scheda consacrata all'Italia delle Prospettive economiche pubblicate oggi a Parigi. L'organismo internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico insiste sul fatto che le restrizioni legate al coronavirus e l'incertezza peseranno sull'attività economica, gli investimenti e l'occupazione "fino al raggiungimento dell'immunità generale", quando un vaccino efficace sarà stato distribuito ampiamente, stimolando il consumo e facilitando il risparmio". Per l'Ocse, la crescita dei consumi dovrebbe ripartire, ma la propensione delle famiglie al risparmio "resterà elevato". Gli investimenti dovrebbero trovare nuova linfa nel 2022, "poiché gli investimenti pubblici aumenteranno e le imprese in settori più resilienti" inizieranno a intraprendere "investimenti sostitutivi". Al contrario, avverte l'Ocse, il settore dei servizi "si riprenderà più lentamente poiché la domanda interna e il turismo rimarranno deboli fino a quando un vaccino efficace non sarà ampiamente diffuso". "Questo - sottolinea l'organismo - aggraverà il mercato del lavoro e le disuguaglianze regionali".